位於大鵬灣國家風景區內知名的「變形特區」餐廳，業者引進等比例全的大型變形金剛公仔，將於228連假後吹熄燈號，讓許多忠實顧客不捨。（潘建志攝）

大鵬灣國家風景區BOT廠商去年宣布退場，位於風景區內知名的「變形特區」餐廳，業者引進等比例全的大型變形金剛公仔，一度成為熱門用餐、打卡景點，不過因傳出餐廳租用的地將興建汙水處理系統，將於228連假後吹熄燈號，讓許多忠實顧客不捨。

位於鵬灣跨海大橋西側的「變形特區」餐廳已營業7年，徐姓業者長年茹素，想要推廣蔬食開素食餐廳，因客源有侷限性，苦思吸引顧客的方法。剛好到泰國時看到藝術家以廢五金打造的變形金剛公仔，立即引進「柯博文」和「大黃蜂」2尊公仔，搭上《變形金鋼》電影熱潮，果然成功吸引顧客上門。

不過日前傳出餐廳將在228連假後收攤，引發地方議論。徐姓業者表示，租借而來的用地屬汙水處理用地，縣政府目前打算興建汙水處理系統準備收回，只能忍痛結束營業。因找地不易，目前未打算遷移他處繼續營業。

消息傳出後，讓許多網友及顧客直呼可惜。有網友表示，餐廳是他的兒時回憶，2尊變形金鋼陪伴他成長，得知要歇業了趕緊跑去留下最後合影。也有人表示餐點雖然是素食但美味，也是遛小孩的好去處，結束營業實在太可惜，希望能另覓他處繼續營業。

(中時 )