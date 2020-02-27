新冠肺炎疫情仍持續延燒，中央流行疫情指揮中心日前公布確診第32例為失聯移工，有部分縣市表示，「將強化查緝失聯移工」，民間團體認為，如果再加強查緝失聯移工，恐怕會使產業地下化，反而更難掌握他們的行蹤。

據勞動部統計，截至1月底為止，全台移工達71萬餘名，包括產業移工逾45萬名、社福移工則超過26萬餘名；另據內政部統計，從民國79年至今，如今年1月單月就失聯1171人，至今全台共有4萬8545名移工失聯，其中以印尼籍人數達2萬3474人最多、越南2萬1931人次之。

當有病人住院時往往會有照護需求，此時會有人遞上小名片寫著價碼，據了解，目前本國勞工24小時約2000餘元，但往往要等候，而且本國勞工24小時照護意願不高，如果是非法聘僱的移工，多數可以接受24小時全天照顧，價格也僅要約1500元；至於如果要合法引進的外籍家庭看護工、換算日薪約567元，但最快也要1至2個月才可能引進。

台灣人權促進會秘書長施逸翔分析，為何移工選擇逃跑原因包括可能遇到惡質雇主、遭性騷擾、不利對待、仲介費等原因，導致移工被迫失聯，這些失聯移工則成為目前台灣長期缺乏人力的長照、農漁業等產業，不應單單因為其染病就汙名化移工，而是要正視整個結構性的因素。

「加強查緝並非有效方法」，國際勞工協會研究員陳秀蓮說，移工失聯因包括不能隨意轉換雇主、高額仲介費等問題，如果查緝有用的話，那全台早就沒有失聯移工，加強查緝只會讓更多失聯移工選擇躲起來，生病時用購買成藥等方式因應，反而成為防疫漏洞。

(中時 )