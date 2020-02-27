第一金控（2892）於2月27日舉辦2019年第四季營運說明的法人說明會，會中公布第一金全年稅後淨利為193.69億元，較前一年同期成長11.8％，亦是歷史新高紀錄；子公司第一銀行稅後獲利190.18億元，盈餘較同期成長8.5％。

第一金控副總經理方螢基指出，2019年累計第一金每股盈餘（EPS）為1.55元。其中，子公司第一金人壽全年獲利達2.44億元，是成立超過11年以來首次年獲利為正，也是自併購原合作夥伴英國Aviva集團所持49％股權成為全資子公司滿二週年。

其他子公司，如證券、投信及金融資產管理等子公司同步挹注獲利貢獻，是第一金2019年獲利創新高的主要原因。

2019年第四季一銀手續費向上攀高，使全年手續費收入較前一年成長3.9％；金融交易業務仍延續動能，全年成長21.6％，資產品質改善則有助抑低淨提存費用31.2％，2019總放款成長4.2％，特別是投資帶動的企業放款與自住型房貸的拉升，使得新台幣放款年成長達5.3％；外幣放款則因新台幣升值之故略降，然換算回原幣則仍維持1.3％年成長。

整體而言，歷經慶富案後一銀重整旗鼓，2019年全年獲利成長增速已突破前一年，達到8.5％，挹注集團成長動能。

人壽子公司之策略今年仍以擴大保費收入規模，同時提升資金操作績效，第一金認為，未來銀行、保險雙引擎之緊密整合可進一步推升總體績效。

第一金現階段評估，有關新冠病毒疫情影響較大為旅宿與餐飲業，一銀對此類放款曝險約佔全體放款之2.27％，至於其他產業及個人方面尚難估計其影響數，專案紓困貸款與緩繳本息等作業已實施以協助客戶營運現金周轉渡過難關，未來在疫情緩和後，估計應有遞延性需求發酵拉升業務，現階段一銀已經啟動風險預警措施以謹慎應對此波受影響產業。

法說會中，第一金也提到，目前銀行資本適足率維持13.00％、第一類資本為11.11％，資本充足，尚無現金增資之需求，今年的股息配發率目標仍以維持60％以上的水準，且以現金為主，信守為股東創造價值的承諾。

(工商 )