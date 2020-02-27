征戰2020年立委選舉落馬的無黨籍前立委洪慈庸，今天起任立法院顧問，月薪近15萬。國民黨青年團總團長田方倫受訪時開酸，「她不是洪慈庸，而是洪酬庸」，其薪水用國家財產滋養，以此推估，洪慈庸將成為民進黨的不當黨產產物。

洪慈庸預計3月9日上任立法院顧問，該職位比照13至14職等的公務員，推估薪水約14萬至15萬。知情人士表示，前立法院長王金平掌舵國會時，大多任命任期屆滿或已退休的立委擔任立法院顧問，但2016年由蘇嘉全接掌後，則改為任命未能連任或落選的立委，接連任命前民進黨立委蔡煌瑯、高建智、李俊毅以及前立法院副秘書長王全忠等人擔任。

「她不是洪慈庸，而是洪酬庸」，國民黨青年團總團長田方倫受訪時表示，這證明只要對民進黨輸誠的人，包含范雲、王浩宇、林昶佐、洪慈庸等人，無論選舉結果，都會受到民進黨的照顧。

田方倫指出，洪慈庸的薪水用國家財產滋養，因此，未來洪慈庸形同是民進黨的不當黨產產物；他質疑，既然擔任立法院顧問，難道其專業不是當立委，反問「怎麼會落選？」

田方倫說，足證蔡政府非常著重利益分配，過去四年來與未來四年內，不斷團結小綠，成就正綠，時代力量未來的路線方向或者被民進黨併吞，值得觀察。

(中時 )