搶攻228連假宅食商機，日系速食連鎖摩斯漢堡宣布，自即日起攜手同屬東元集團的餐飲品牌樂雅樂餐廳合作，於摩斯全台門市販售冷凍紐西蘭沙朗牛排，一組兩片惠價360元，買兩組再9折，原價720元、優惠價648元，創速食連鎖與家庭式餐廳跨界合作先例。

摩斯漢堡銷售的冷凍牛排，簡單烹調輕鬆料理，將牛排解凍後，煎製每面約1～2分鐘至表面煎黃，依照個人口感五分熟或七、八分熟，撒上少許鹽巴，美味上桌。

摩斯表示，來自紐西蘭草飼牛，從飼養到肉品切割都維持高品質的安全管理，造就紐西蘭PS等級沙朗牛排天然美味，簡易烹調即可享受沙朗鮮甜多汁美味口感。全球牛肉產出國，都有鑑定肉質規格的系統，紐西蘭的肉品分級中，紐西蘭草飼牛PS級為最高等級的牛肉，PS級指的是肉質精嫩、油花均勻。PS級的牛隻產肉率少，摩斯漢堡希望讓顧客品嚐到美味的優質牛肉，在家也能輕鬆享用牛排大餐。

(工商 )