高雄市長韓國瑜（中）27日關心喜憨兒創作料理庇護商店業績受新冠肺炎影響，前往加油打氣。（柯宗緯攝）

高雄市長韓國瑜27日探視商家、關心新冠肺炎疫情對商家的衝擊，表示高雄很多餐廳、小個體戶因為撐不住疫情影響就結束營業。台灣基進新聞部副主任張博洋痛批，韓國瑜不改愛吹牛的壞習慣，紓困條例經費還沒下來，就先帶頭製造恐慌。

韓國瑜表示，因為新冠肺炎疫情影響，造成高雄觀光、餐飲、文創等產業受到影響，很多小個體戶商店根本撐不住就結束營業。高市勞工局卻表示，目前高雄受疫情影響、放無薪假的企業共計4家15人，至於有沒有餐廳因而歇業，沒有相關數據。

韓國瑜也在下午27日下午的直播行程中，強調市府有針對觀光、經濟、農業等產業，提供配套及因應計畫。

張博洋表示，韓國瑜每次要吹牛的時候，就會在語句中加上「很多」一詞，這就是標準的韓式造謠法。韓國瑜還是不改愛吹牛的壞習慣，經發局跟勞工局都還沒做完的調查，已經先透過市長的嘴變成「很多餐廳倒閉」。紓困條例的經費還沒下來，韓國瑜就先帶頭製造恐慌。

張博洋認為，市府不斷用「專心防疫」來規避罷免，但聽韓國瑜的發言實在感覺不出他有在專心防疫。韓國瑜既然不在狀況內，應該要認真考慮請辭，幫市民節省時間也節省荷包。

(中時 )