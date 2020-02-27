網路留言版8chan因出現與美國、紐西蘭槍擊案有關的仇恨留言而受關注。8chan創辦人布瑞南涉及網路誹謗8chan的老闆華金斯近日被告上法庭，菲國法院昨天發出逮捕令。

布瑞南（Fredrick Brennan）的律師阿凱恩（Alexander Acain Jr.）告訴有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines），大馬尼拉巴石市（Pasig）地區初審法院26日對布瑞南發出逮捕令。

這起誹謗案起於布瑞南在推特（Twitter）上說，華金斯（Jim Watkins）「逐漸衰老」且「無力」出席他自己的入籍聽證會。

巴石市助理檢察官卡巴納坎（Juliene Raymond Cabanacan）在1月2日簽署的決定上說，布瑞南的網路發言是對華金斯的「惡意詆毀」，意圖羞辱、使華金斯失去信譽或受輕蔑。

布瑞南方面2月19日收到這決定。檢方表示，布瑞南未能證明華金斯實際上衰老（actually senile）。

布瑞南目前在美國。阿凱恩說，他建議布瑞南回菲律賓並繳交保釋金，但是否接受建議要看布瑞南。

(中央社)