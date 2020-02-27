韓國新冠肺炎疫情嚴重，明星們紛紛捐款或捐助物資來援助救國，當中疫情最嚴重的大邱市，新冠肺炎病例已在當地破千例，出身大邱的孫藝珍也特地捐贈1億韓元（約台幣250萬），並表示「大邱既是我生長的故鄉，又是父母生活的地方，對我來說是很特別的，通過新聞報導得知大邱的消息，讓我感到遺憾和痛心。希望能幫助到低收入的人們渡過這個難關。」

孫藝珍（右）表示，「大邱既是我生長的故鄉，又是父母生活的地方，對我來說是很特別的，通過新聞報導得知大邱的消息，讓我感到遺憾和痛心。希望能幫助到低收入的人們渡過這個難關。」（圖／達志影像）

近期以《愛的迫降》在全亞洲登上顛峰的孫藝珍，看見家鄉大邱爆發新冠肺炎疫情，決定捐贈1億韓元來幫助家鄉，並表示「希望能幫助到低收入的人們渡過這個難關，發放的捐款將被轉交給大邱低收入階層因病毒正在遭受痛苦的人們，用於新冠病毒預防所需的防疫物品和醫療支援等。」

《愛的迫降》劇照。（圖／Netfelix提供）

事實上，孫藝珍平日就都有通過捐款再幫助絕症孩童，與低收入戶及障礙兒童獎學金等慈善機構。然後出身大邱的美女不只有孫藝珍，宋慧喬、Red Velvet的隊長Irene、Momoland的Nancy、Girl's Day的素珍、閔孝琳、宇宙少女的Bona、文彩媛都是大邱美女。

宋慧喬也是出身大邱的美女。（圖／翻攝自宋慧喬IG）

(中時電子報)