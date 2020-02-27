73歲劉姓老婦人，日前被民眾發現體力不支倒在路旁，台中市警局第四分局春社派出所員警趕赴現場，見老婦身體不斷發抖且說不出話來，趕緊電聯救護車、請一旁店家搬出椅子讓老婦休息，並透過人臉辨識及訪查鄰近店家，不到二十分鐘，查到老婦身分、迅速聯繫到家屬，讓焦急的家屬，萬分感謝。

台中一名73歲劉姓老婦人，日前獨自外出買菜，沒想到回家途中，突然覺得身體不舒服，全身癱軟，跌坐在地上，路過民眾見狀立刻報警，春社派出所巡佐賈寅星、警員陳漢滄到場後發現老婦全身發抖、不能言語，連忙借來附近店家椅子，讓她坐著休息，並立即聯繫救護車救援。

等待救護車途中，員警拿出人臉辨識及訪查鄰近店家，不到二十分鐘，查到有店家認識老婦，立即請店家幫忙聯繫，救護車也順利將老婦送醫診療，焦急的家屬隨後也趕到醫院照顧，對於警方即刻救援，並協助送醫，讓家屬頻頻道謝，感謝警察大人的幫忙。

春社所所長江松泳表示，近日天氣變化大，家中若有長輩，請多注意他們的身體狀況及動態。若長輩自行離家未歸，請盡速提供照片、可能去向、所使用的交通工具到派出所報案，以利協尋。

(中時 )