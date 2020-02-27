新冠肺炎疫情增溫，台灣開始出現零星社區感染，行政院宣布防疫升級，中央疫情指揮中心已提升至一級開設，國內金融業全面展開升級應戰。金管會銀行局主秘童政彰27日指出，據銀行局調查，已有13家國銀總行啟動異地辦公機制，也就是讓人員區隔與落實備援計畫。金管會強調，金管會也已做好異地備援計劃，會配合行政院的指示超前布署。

童政彰表示，國銀為因應各種天災人禍，平日就已建構好「營運不中斷計劃」，此次防疫措施也是其中的一環，據銀行局調查，目前並沒有國銀員工確診，但確實有13家銀行開始從總行做起落實異地辦公，事實上有許多銀行的總行部門本來就不在同一棟大樓，銀行局會持續關心了解各銀行對疫情的防範作為。

據了解，目前已啟動人員區隔與備援辦公機制的包括兆豐銀、北富銀、國泰世華銀、新光銀行、渣打、中信銀等也都陸續開始實施

以兆豐銀為例，目前全台108間銀行分行已選定第一支援與第二支援分行備援規劃，其他像票券、證券與產險也已選定備援辦公室，準備隨時待命上陣，確保營運與相關交易不中斷。

為確保銀行營業不中斷，銀行局日前就已要求做好五大防範措施，一、各銀行總行管理單位及各分支機構應經常實施辦公環境及營業場所的消毒工作，以消除感染原。

二，請總行充分協助各營業單位並提供防疫物資外，也須在尊重員工意願原則下做工作人力調度。

三，各銀行應依疫情的發展，確實依據「金融事業機構災害防救作業要點」規定訂定災害緊急應變措施，由總經理擔任災害緊急應變小組的召集人，建立指揮中心，監測各種可能情況。

四，自109年1月底疫情開始時，即調查本國銀行在中港澳地區分支機構因應疫情的最新情況，包括員工健康情形、開始營業日期、上班方式等，並定期回報。

五，請各本國銀行規劃妥適的防疫與應變措施，及國內外從業人員如有確診病例、為因應疫情而變更任一國內外分支機構的辦公方式，均請立即電話通報金管會。

(工商 )