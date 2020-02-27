聖暉（5536）今（27）日下午公布2019年財報。受惠半導體大廠下半年加快先進製程發展步伐，以及大陸工廠在產能分散考量下、加速於東南亞國家擴產需求，挹注2019年全年營運表現，去年集團合併營收126.75億元，雖然年減10.87％，但在整體毛利率增長下，稅後淨利達12.76億元、EPS高達19.16元！

聖暉董事會決議通過，每股擬配發15元的現金股利，連續2年現金股利都高達15元，現金配發率逾78％。以今日收盤價175元推算，現金殖利率達8.57％！聖暉同時保持連續9年、現金股利配發率達65％以上的水準。

聖暉集團表示，受惠半導體、電子產業，施作工程與認列進度於2019年下半年逐步增溫，帶動2019年整體毛利率、營業利益率，分別達到20.29％、14.03％。這也是聖暉去年營收雖然年減約一成，卻依然維持高獲利水準的主因。

此外，聖暉持續採取多區域、多產業、多工種策略布局，陸續於東南亞設置服務據點以增進當地接單表現，並透過掌握多領域的專業核心技術，滿足客戶對於跨領域整合的統包工程需求，貢獻集團維持良好的訂單能見度。

根據DATA BRIDGE研究報告，全球無塵室技術市場預期將在2026年成長至66.3億美元規模。展望2020年，法人表示，聖暉第一季面臨農曆春節工作天數減少，以及中國大陸復工延期等不利因素，恐影響單季營收表現。

不過，在半導體、被動元件等電子產業持續推動擴廠計畫、台商回流台灣、以及生產基地由大陸廠分散到東南亞國家的趨勢帶動下，無塵室與機電工程整合訂單需求持續增加。

法人認為，聖暉集團擁有彈性接單及高品質的工程實績優勢，有利於搶進各產業大型、中小型的新建廠訂單需求，有機會進一步提升集團整體營運表現，並同步優化整體訂單結構，2020年可望創造整體營運優於2019年的成長動能。

(工商 )