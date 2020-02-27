科法斯集團從新冠病毒疫情延燒以來，持續發布對各國、各產業的影響，科法斯在27日再度發布報告指出，新冠病毒疫情對全球供應鏈影響，根據科法斯的分析，對三大行業─ICT行業的電子產品、紡織服裝行業以及汽車行業影響最大。

科法斯指出，新冠病毒（COVID19）疫情仍在持續，自1月以來，大陸政府已採取了嚴厲措施，試圖遏制疫情擴散，因而導致工廠關停， 儘管原計劃在2月10日起的一周內讓工廠逐漸復工，但進程慢於預期。此外，大多數主要的跨國航空運輸企業已停運（或大幅減少）至湖北以及大陸其他地區的航線，該形勢將持續到3月底。

科法斯進一步指出，大陸目前暫時在國際貿易中被隔阻，導致全球價值鏈遭受重大破壞。大陸作為世界工廠，占全球GDP的17％，因此新冠病毒疫情導致停工，已使全球產業鏈有斷鏈危機。預期ICT行業的電子產品類，紡織服裝行業以及汽車行業是供應鏈因最依賴大陸的幾個行業，所以影響會較大。

科法斯預計新冠病毒對部分行業短期內（3～6個月）有嚴重負面影響，強弱程度則根據各行業狀況有所不同。科法斯集團進一步說，根據2019年麥肯錫報告，大陸消費者預計約占該年度全球奢侈品消費的36％。所以，像蘋果公司這樣的ICT企業，不僅銷售依賴大陸市場，產品製造也一樣離不開大陸。

在新冠疫情延燒之下，全球價值鏈遭到破壞。根據科法斯的分析，全球ICT行業高度集中在美國和大陸的領頭企業中，其大部分工廠都在亞洲。上述企業中的兩大巨頭，蘋果和阿里巴巴，日前已宣布，它們第一季度的財報將受累於新冠病毒溢出效應的負面影響。

科法斯說，汽車行業價值鏈在結構上趨向國際化，不同工廠之間的合作使得整個生產系統互聯互通。因此，汽車零組件在最終組裝成汽車產品前輾轉多地是十分正常的，大陸已成為全球最大的汽車生產樞紐和消費國。在紡織服裝行業部分，根據世貿組織2018年的數據，大陸也占據了約32％的市場份額，此外，大陸在半製成品供應方面也占據著優勢。

(工商 )