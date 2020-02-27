田馥甄（Hebe）26日揪好友吳青峰及同事一起爬台北市第一高峰七星山，2人開心在攻頂上與七星山標誌合照，Hebe表示「與寶貝兒阿轟一起去踏青」，並笑虧：「在山下說好不要附庸和這根合照，爬上來後怎麼又...，腦波好弱的兩人。」

吳青峰則上傳自己爬山的背影，「謝謝人美心美的善心人士邀我出門爬山走走還兼任攝影。這天地之大，人的一切，都只是秋毫。而美好的友誼之手，卻能如此巨大溫暖。」而他們在爬山過程中，不時的被一旁的山友認出，他們也開心跟大家打招呼，不過吳青峰被認出時，山友問說：「請問是青峰嗎？」青峰幽默回：「我是Ella陳嘉樺！」笑翻旁人。

Hebe經紀人表示Hebe上週日去看吳青峰小巨蛋演唱會，覺得非常厲害，臨時相約去爬山，不過當天天氣炎熱，全程約爬了快2小時，不過Hebe先前已查好天氣預報，特地穿上短袖上山，不過吳青峰則穿了長袖，加上不斷的爬山、運動，一到山頂時，大夥人皆大汗淋灕。

此外，近來新冠肺炎肆虐，Hebe先前推出新單曲〈懸日〉，預告第5張專輯即將來到，被問及活動、邀約是否有受到影響？經紀人表示今年上半年本就以專輯籌備為主，目前新作積極後製中，不過Hebe在休假時，會抽空與家人朋友去爬山、上瑜伽課，接近大自然、放鬆身心。

(中時 )