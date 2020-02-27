中國四川省眉山市一名13歲劉姓國一男學生和母親發生爭吵後，竟持菜刀將母親殺害，犯案後再打電話自首。有網友透露，自己的爸媽就住在事發社區內，並表示這名母親相貌好看，為了孩子就一直沒有再婚。

根據眉山市東坡區公安分局在微博發布公告，25日凌晨0時許，警方接獲劉姓少年報案，稱自己殺害了母親，警方立刻到現場調查，得知劉姓少年於24日因和母親發生爭吵，才持刀將她殺害。

綜合陸媒報導，劉姓少年就讀眉山某國中，24日晚間和母親發生爭吵後，趁著母親熟睡時持菜刀將她殺害，之後再打電話報警；救護人員趕到現場時，劉母已無生命跡象。據了解，劉姓少年的父親在幾年前因病去世，他和母親2人相依為命，目前警方正在釐清劉少弒母動機。

有網友透露，自己的爸媽住在案發小區內，「這孩子媽媽很好看，為了他一直沒再結婚」，其他網友也紛紛留言，「現在弒母的罪犯年齡都這麼低了嗎」、「現在小孩都這麼容易失去理智，沒有是非觀，沒有道德觀嘛」、「孩子你知不知道你沒有媽媽了啊？」

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(中時電子報)