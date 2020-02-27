台中市政府環保局針對中火自108年1月26日起至108年11月28日止，總生煤使用量超過1104萬公噸，裁處台電300萬元行政處分，台電提起訴願。台中市政府訴願審議委員會27日審議，環保局以近年中火生煤使用最大量1839萬公噸為基準，計算中火應於109年1月26日前減少生煤使用量至1104萬公噸，並無不當，最終決議台電「訴願駁回」。

台中市訴願委員會27日下午在市府召開，出席委員有10名，除法制局長李善植、副局長張本松外，其餘委員為大學教授、律師及專家學者，等於超過5分之4都是外聘委員，具有專業與超然獨立性。

法制局說，生煤自治條例上所載明的文字為減少生煤「使用量」，而非「許可量」，因此減少基準應以「實際使用量」作判斷，環保局以近年來，中火生煤使用最大量1839萬公噸為基準，計算中火應於109年1月26日前減少生煤使用量至1104萬公噸，應屬有據。

環保局於106年11月核發給中火的操作許可證及生煤使用許可證，也均有記載「生煤管制自治條例公布日起4年內減少生煤使用量40％」，台電自始至終均未提出異議；內容有構成要件效力，可見台電對於許可證上的管制規定知之甚詳，並受其拘束。

針對環保署近日函文撤銷市府對台電所作出的行政處分。法制局表示，根據地方制度法及行政院環保署組織條例規定，環保署若認直轄市政府行政處分違法，應報請行政院予以撤銷，因此環保署2月25日發函撤銷環保局對中火的行政處分，有違反行政程序法之虞。

市府要求中火4年減少生煤使用量4成，去年11月底卻收到環保署函文，告知中火燃煤許可量得放寬10％。法制局指出，市府減煤4成是以中火生煤「使用量」作為判斷基準，與環保署根據許可證管理辦法所規定的「許可條件或數值」，得有百分之10容許差值無關。

法制局強調，參考行政院環保署105年2月16日環署空字第1050008078號函釋意旨，生煤年使用量屬可控制條件，不受量測儀器或設備本身誤差而有所變動，解釋上也無所謂「容許差值」用語，因此決議駁回台電訴願，台電若不服可再提行政訴訟，將由行政法院受理。

(中時 )