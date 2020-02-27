中職28日開始熱身賽，觀眾仍可正常進場觀賽，中職聯盟將全力配合政府防疫措施，同時也會成立緊急應變小組，邀請防疫專家加入，隨時跟著疫情變化做措施與討論。目前僅針對熱身賽做規範，例行賽還要觀察疫情變化再做決定。

日職熱身賽剩餘72場比賽全改由「無觀眾」方式進行，韓國疫情較嚴重，50場熱身賽全數取消。中職會長吳志揚今日受訪時宣布，中職將正常進行熱身賽，因考慮往年熱身賽觀眾人數不多，因此透過規範限制觀眾，並無強力規定。

包含加強防疫措施、嚴格進行體溫測量，也添購昂貴的紅外線熱像儀及數十支額溫槍，只要體溫超過37.5度就不得進場。

此外「強烈建議」觀眾戴口罩，球場會進行消毒、工作人員也必須配合防疫措施等。球場也會設置臨時隔離空間，並在入口告示若需居家隔離禁止進入。

觀眾位置不會規定要隔空位入座，中職會長吳志揚表示，「考慮觀眾人數不多，相信觀眾會自動坐比較遠一點。」

不過針對例行賽的措施細節，目前中職尚未有決議，預計成立的緊急應變小組，就是針對疫情變動狀況來做決策，目前以加強防疫為主。

(中視)