新冠肺炎疫情當前，主祀保生大帝的台南歸仁仁壽宮原訂3月29日起舉辦保生大帝聖誕一系列活動，今天宣布取消重頭戲遶境及群眾聚集活動，僅保留大約百人參與的4月6日晚間團拜祝壽，其餘活動全部取消。

仁壽宮今天公告這項消息，歸仁仁壽宮主委張鈴宏表示，配合政府防疫，相信保生大帝也會認同此時取消大批民眾聚集的活動，大家共體時艱。

(中時 )