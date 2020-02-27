連假期間有大量人車潮湧入龍潭區觀光景點，為避免連假期間交通壅塞，龍潭警分局研擬交通疏導措施，將於各壅塞路段增派員警，偕同義警、民防等人力疏導車流，龍潭警分局分局長蕭欽杰呼籲民眾「多一點禮讓、行車更順暢。」

桃園市龍潭區含龍潭觀光大池、石門水庫等知名觀光景點，亦有六福村、小人國等遊樂園吸引人潮湧入龍潭，警方表示，這次連假搭配上戀戀魯冰花活動，預估將吸引比過去更大量的遊客進入，依往年堵車經驗，建議民眾行駛替代道路前往遊樂區。

因通往遊樂區主要道路路幅較小，加上龍潭交流道周邊擁大量人車潮，警方建議欲至遊樂區遊玩的民眾，可行駛大昌路經新龍路、中豐路，或由大昌路往石門水庫方向接龍源路等替代道路前往遊樂區，避免堵車。

警方表示，龍潭區中原路因路幅狹窄，容易造成沿路車輛回堵，為避免民眾至龍潭區各觀光景點遇道路交通壅塞，警方將與義警、民防等一同至相關路口疏導交通，並呼籲民眾配合，以維持道路暢通。

(中時 )