新冠肺炎確診第32例的30多歲印尼籍非法女看護被隔離，竟在26日晚間在病房內上網直播，散布自己染病訊息及醫院資訊；新北市衛生局表示，女看護行為雖有不妥，但經告知後已立即下架貼文，衛生局研議後裁定不罰。

新北市衛生局長陳潤秋指出，看護行為雖有不妥，同仁得知消息後已緊急要求下架，她也配合，依《傳染病防治法》規定，他人不得洩漏相關傳染病患者訊息，但病患自行洩漏資訊，情況較特殊，經研議後，判定貼文為揭露個人隱私，並未涉及他人，且女看護已下架貼文，因此沒有違法疑慮，裁定不罰。

(中時 )