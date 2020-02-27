國際級賽事萬金石馬拉松停辦引發骨牌效應，據了解，市府已決定全面暫停上半年所有活動，首當其衝就是有20年歷史、即將於4月登場的中和潑水節，其次包括鐵道馬拉松、河海音樂季、兒童藝術節大型活動恐將陸續延期甚至取消，就連小型的就業博覽會活動同樣停辦，預估影響10億元以上商機。

新北市文化局副局長于玟表示，新北潑水節每年吸引上萬人共襄盛舉，如今疫情持續延燒，不論停辦或照常舉行，勢必都有反彈聲浪，考量潑水節人潮擁擠，各族群參與人口複雜，不論宣導防疫觀念、協助入境等過程，均困難重重，幾經評估後忍痛取消，改採線上模式辦理。

此外，同為年度盛事的鐵道馬拉松將於4月登場，今年5600位跑者皆已完成報名繳費，若臨時停辦，損失商機不容小覷；對此新北市觀旅局長張其強指出，鐵道馬與萬金石性質相似，但人數沒那麼龐大，正研議是否如期進行。

市府官員透露，若新冠疫情持續延燒，緊接著的新北閱讀節、新北鼓藝節、新北兒童藝術節、河海音樂季等，恐無一倖免，甚至連帶影響周邊攤商、交通與觀光產業，損失商機不容小覷。

(中時 )