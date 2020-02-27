中央銀行受財政部委託標售250億元91天期國庫券，結果決標貼現率0.47％，較1月同天期的0.45％，上揚2個基本點（1個基本點是0.01個百分點），銀行資金調度主管認為，主要是月底短期資金偏緊，投標資金相對保守的結果。

根據央行公布91天期國庫券標售結果，僅吸引456億元資金進場搶標，投標倍數1.82倍，低於長期平均約2倍以上水準，因此決標貼現率意外高於市場預估的0.42～0.45％區間。其中銀行業拿到77.91％或194.78億元，保險業取得22.09％或55.22億元，證券及票券業雙掛蛋。

銀行資金調度主管表示，在肺炎疫情的衝擊下，近期包括定存單及公債標售，得標利率屢屢下探，資金偏向尋求相對穩定的去處，原本估計這次91天期國庫券也會跟著滑落，但卻是意外反彈。觀察主要原因是月底短期資金趨緊的效應，從金融業隔夜拆款利率從0.171％上揚至0.186％可知。

全球主要央行偏寬鬆，市場利率大幅反彈機率低。銀行資金調度主管說明，從長率來看，10年期指標台債殖利率，近來屢探歷史低點，還有央行日前標售的364天期及2年期定存單利率均下滑來看，後續標售的債、券、存單等，利率還是偏向看低。

(工商 )