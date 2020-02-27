華南銀行董事長張雲鵬指出，去年盈餘雖創歷史新高，但放款及外匯等業務仍待加強，今年要努力6項業務重點，包含「擴大吸收臺、外幣存款」、「積極拓展海外業務」、「提升金融商品投資績效」、「爭取中小企業放款及理財業務往來」、「落實授信審核，確保銀行債權」、「強化土建融及房貸業務」。

因應新型冠狀病毒疫情，華銀原訂於2月27日舉行的「全行經理人業務研討會議」暫緩舉行，當天改以視訊方式召開「全行業務重點宣導視訊會議」。

會中，張雲鵬、副董事長林知延、總經理張振芳、總行各單位主管透過全行視訊會議方式，向海內外營業單位經理人宣示今年各項業務重點。

張雲鵬致詞時表示，肯定全體經理人的努力，放款及外匯等業務，相較同業仍待加強，應思考同業經營策略持續強化業務。

對於今年的海外布局，華銀將持續往新南向國家布點，符合華銀跟進台商往海外市場提供服務的策略，華銀也將培訓更多海外人才。

張振芳強調，華銀今年的營運主軸為「承啟新世局 齊心創佳績」。

張振芳說，去年是華南銀行成立第100週年，全行的盈餘表現也續創新高，而今年是邁向下一個里程碑的開始，所以，今年的營運主軸，是要期勉海內外各單位經理人團隊齊心協力，展現衝勁與活力，不畏外在的競爭與威脅，共同穩健擴大資產規模，再創獲利新高。

張振芳於會中針對去年績效執行情形與今年的業務目標向全行經理人做了完整報告，今年將有三大業務策略方向，包含「擴張存放款規模」、「鞏固手續費收益」及「提升財務操作績效」，以達成獲利目標。

張振芳在會中，特別提醒全行經理人，因應目前新冠肺炎的疫情，各單位務必要落實防疫措施，留意安全與健康狀況，期勉全行經理人發揮齊心向前的動力，面對今年艱辛的外在環境，持續努力，再創佳績。

(工商 )