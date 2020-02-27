新北市三重區正義北路一棟商宅下午5時45分發生火警，警方於現場3樓救出1明年約60歲男子，已送醫急救。消防局說，火勢已在6時18分撲滅，不過因為正值下班時間，造成交通圍堵，起火原因還在調查中。

消防局說，起火處是磚造建築物頂樓冒出火煙，3樓救出1名約60歲男子是屋主哥哥，意識清楚，預防性送往市立三重醫院。火勢在晚上近6時控制，6時18分熄滅，燃燒面積約15坪。

三重正義商圈火警救出1名男子送醫。（讀者提供/戴上容新北傳真）

(中時電子報)