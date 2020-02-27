三重正義商圈火警 救出1名男子送醫 19:272020/02/27 中時電子報 吳家詮 、中國時報、戴上容 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北三重商圈火警，救出1名男子送醫。（讀者提供/吳家詮） Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市三重區正義北路一棟商宅下午5時45分發生火警，警方於現場3樓救出1明年約60歲男子，已送醫急救。消防局說，火勢已在6時18分撲滅，不過因為正值下班時間，造成交通圍堵，起火原因還在調查中。 消防局說，起火處是磚造建築物頂樓冒出火煙，3樓救出1名約60歲男子是屋主哥哥，意識清楚，預防性送往市立三重醫院。火勢在晚上近6時控制，6時18分熄滅，燃燒面積約15坪。 三重正義商圈火警救出1名男子送醫。（讀者提供/戴上容新北傳真） (中時電子報) #新北 #三重 #正義 #商圈 #火警 #救出 #正義 #3樓 #60歲 #消防局 也許您會感興趣 推薦閱讀 前妻照顧不離棄 60歲罹癌男星宣布出櫃 18:372020/02/25 娛樂 新北成立600人防疫志工隊 04:102020/02/27 地方新聞 企業贈100萬元 構築新北校園防疫網 04:102020/02/27 地方新聞 確診印尼看護直播 新北衛生局：違法之虞已要求下架 09:372020/02/27 生活 新北路邊停車行動支付第2筆折5元、新用戶88折 11:252020/02/27 生活 新北警添防疫利器 建置即時車辨系統 12:172020/02/27 社會 新北13所社區大學31間樂齡中心 全面延後4月開課 14:252020/02/27 社會 確診看護行程曝光 新北：已全面消毒 17:142020/02/27 生活 新北籲暫緩大型宗教活動 各宮廟響應 17:172020/02/27 生活 確診印尼看護直播洩醫院資訊 新北衛生局裁定不罰 19:102020/02/27 政治 社會熱門新聞 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 「孩子沒事放心」 彰化媽遭夾亡2子平安 烏日消防淚送6字 - 社會 乾妹被騙砲 乾哥相挺遭20多人砍殺丟包 - 社會 北市醫師失聯 警消登門驚見氣絕多時 - 社會 士兵都去生口罩 連長只好站衛兵 國防部查到後這麼說 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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