新型冠狀病毒持續肆虐，數位金融擔要角。彰化銀行攜手LINE個人化服務，提供全方位的數位金融服務，讓客戶在家也能輕鬆辦理各項金融業務。

彰化銀行不斷進化LINE個人化服務的功能，民眾只要驗證綁定後，就可以訂閱匯率到價、信用卡消費、繳款入帳等個人化通知訊息，並可查詢個人信用卡帳務及紅利點數，近期更推出了台外幣入扣帳通知，讓客戶不用一直登入帳戶查帳或是頻頻跑銀行刷存摺，款項入帳立即用LINE通知，貼心、安全又便利。

此外，彰銀LINE官方帳號內建時下最夯的AI智能客服，隨時準備好為客戶提供資訊，只要在LINE對話框中輸入訊息，就可以直接對話，除了可以問天氣、聊天解悶、還可以推薦好用的信用卡，協助線上申辦貸款及查詢服務據點／ATM／匯率等服務，且匯率查詢還有當日匯率走勢圖可直接參考下載，非常便民。

彰化銀行提醒民眾，防疫期間想避免出入人群聚集場所，可多加利用網路銀行及台灣Pay等更多元便利方式輕鬆繳款，同時透過彰銀LINE官方帳號或彰銀行動網APP，亦可隨時掌握個人帳單/消費資訊。

此外，彰化銀行也推出防疫紓困專區，未來將持續關注疫情發展，配合主管機關政策，全力協助民眾共同度過抗疫難關。

(工商 )