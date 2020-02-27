新冠肺炎疫情帶動宅經濟發燒，其中可隨時線上交易的信用卡擔任了關鍵的助攻角色，擁有高現金回饋的網購信用卡已然成為各家發卡行角力的新戰場。

為了挑戰市場極限，兆豐銀行率先宣布，將一舉拉高網購刷卡回饋率至10％，原最高4％回饋的《e秒刷鈦金卡》只要在週一登錄成功，當天即可獲得海外網購額外再加碼6％回饋，直接挑戰市場最高優惠，如玉山5％回饋Ubear卡以及台新3.5％回饋的@gogo。

兆豐銀行信用卡處內部統計，自疫情爆發以來，網購簽帳金額已較去年同期成長近2成，不僅民眾選擇以網購代替出門購物，許多商家也改推宅配到府來穩住客源；量販業者亦表示，受惠防疫需求大增，整體業績較去年同期成長已高達65％，總訂單數成長率更衝破90％，顯見網購市場正節節升溫，無怪乎發卡行力圖拉抬優惠搶進卡位。

兆豐銀行信用卡處處長林中象表示，疫情延燒至今，民眾出門購物意願明顯降低，鑒於大家的開銷都改以網路採購為主，也希望讓兆豐的明星商品《e秒刷鈦金卡》在此時發揮網購卡的最大作用，用最實質的10％回饋，來陪卡友們度過非常時期。

不僅祭出網購最高10％回饋，兆豐銀行更針對旗下最受歡迎的三張信用卡，包含網購最高10％回饋的《e秒刷鈦金卡》、保費分期同享1％回饋的《Mega One》與海外3％回饋的《利多御璽卡》同步推出揪團辦卡賺刷卡金的好康優惠，只要持卡人於6月底前推薦好友申辦指定信用卡，核卡後雙方任刷一筆，就可獲得每卡最高500元的獎勵刷卡金，推薦卡數越多，可獲得的刷卡金越高。

(工商 )