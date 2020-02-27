國營的臺灣金控與旗下壽險子公司臺銀人壽再次獲得「保險龍鳳獎」財金保險系所應屆畢業生最嚮往的金控與壽險公司，並獲「金控組優等」及「壽險公司內勤組優等」殊榮肯定，該獎項是由現代保險教育事務基金會舉辦，深獲各界高度重視與肯定，也是全國社會新鮮人求職最具專業指標的選擇。

對於社會新鮮人來說決定求職的方向，會成為他們求職生涯的關鍵第一步。當企業對於人才有完善的培育及高度的重視，將能帶給社會新鮮人正面的企業形象並能讓他們有個可靠的舞台發揮其所才。臺灣金控及臺銀人壽已數度蟬聯「金控組」優等獎、壽險公司「內勤組」優等獎項，能在眾多的金融同業中脫穎而出，百分百的國營品牌、悠久穩健的經營歷史和誠信可託的企業形象，是獲得財金保險系所同學的肯定和青睞的最主要原因。

人才是企業的第一資本，而臺銀人壽一直以來都把人才視為公司最重要的資產，對於人才培育相當重視。藉由提供多元的資源，培育優質金融與保險領域之專業人才，讓臺銀人壽在高度競爭的保險同業中，也能保持著國營品牌核心價值與競爭力。壽險公司在今日金融大環境中，人才管理成為一個不可忽視的議題。

臺銀人壽成立迄今已近80年，將持續以世代傳承永續經營之服務精神，用心深耕臺灣保險市場，呼應政府政策和社會需求，精進及提供符合時代及趨勢之保險商品及服務。隨著科技網路的盛行，臺銀人壽也積極地創新廣宣手法及嘗試多元通路，期待能符合時代潮流及接觸更多民眾，展現國營老字號活力及創新的新形象。無論是在人才管理、保險商品及服務皆持續精進，使企業能在壽險業中永續經營，發揮國營品牌價值。

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