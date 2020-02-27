陳凝觀嗆顏清標，陳揮文評論。(影片自42:30開始)

新冠肺炎期間，大甲媽祖是否照常遶境引發爭議，年代政論節目主持人陳凝觀日前在節目中把苗頭對準鎮瀾宮董事長顏清標，狠嗆：「如果只要祈求媽祖，你一輩子都不要去醫院。」對此資深媒體人陳揮文今（27日）在廣播節目中也想問陳凝觀，「妳是憑什麼嗆他（顏清標）？」

陳凝觀在節目中強調自己沒要褻瀆媽祖，但是面對科學跟面對病毒，如果只要祈求媽祖，你一輩子都不要去醫院、都不要看醫生算了，一席話引爆網友熱烈討論，同時也有部分人質疑，若政府一聲令下不就沒事了？

對於陳凝觀的言論，陳揮文今日在節目中表示自己蠻意外的，認為綠媒的朋友這樣子去嗆顏清標沒必要，因為當你真的咳嗽感冒需要看醫生的時候，你除了祈求神明保佑之外，你還是得去看醫生，所以面對科學、病毒跟祈求媽祖這不是二選一的事，直指對方嗆顏清標嗆過頭。

陳揮文又問，顏清標有叫大家不要理會病毒嗎？顏清標有說我們拜媽祖就好，什麼新冠肺炎不要理它？顏清標說中央怎麼決定我們就怎麼做。「他也沒有這樣講，他也沒有這樣做，那妳為什麼嗆他那你一輩子不要去醫院，一輩子不要去看醫生，妳是憑什麼嗆他？」

(中時電子報)