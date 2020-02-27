商家貼出大字報。（戴上容攝）

許多家長帶小朋友到布街購買。（戴上容攝）

商家擺攤口罩套（戴上容攝）

因應疫情，布口罩成為防疫夯品，新北市三重碧華布街湧現人潮挑選抗菌棉布、內襯二重砂製作口罩，也有許多店家自製口罩套販賣。商家保守估計，生意好一、兩成；三重布業促進會總幹事洪國林表示，年後生意變好，希望推出主題式活動，振興碧華布街生意。

三重碧華布街超過50年歷史，過去是大台北地區重要的布料集散地，近年來隨著產業轉型，紡織業多數外移，碧華布街榮景不再，近來新冠肺炎疫情不止，卻意外活絡布街，許多家長、學校到布街挑布回去DIY，店家高掛「口罩材料」招牌，重現榮景。

家長表示，兒童口罩不易購得，口罩套可延長口罩使用期限，開學數日來小朋友常弄丟口罩，小朋友對自己挑選、製作的口罩套比較珍惜，因此特別帶他們到布街，選布製作布口罩。

民眾表示，布街布料選擇多，但缺乏規畫，這邊買完布料，卻買不到棉繩，希望可以主題規畫。任職三重布業促進會總幹事、三重仁華里長洪國林表示，今年年後因疫情，商家生意開始變好，希望有機會舉行「碧華布街」活動，振興社區，目前還在和商家協商，希望政府能幫忙支持。

拼布教室指出，很多人指名要學「口罩套」，業績成長約一成，除教學外，也提供材料包給學校使用，蘆荻社區大學也表示，社區大學因應疫情，延後至4月13日開學，但最近也在籌備口罩套、肥皂等DIY免費課程，希望學習不間斷。

(中時 )