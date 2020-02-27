建中高一生校內墜樓多處擦傷 19:382020/02/27 中時 游念育 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 建國中學一名高一生下午墜樓多處擦傷，疑似因交友不順。（本報社資料照片） Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市立建國中學27日下午5點驚傳一名15歲張姓高一生，從校內2樓摔下，救護人員到場張姓同學仍有意識，並已送往醫院救治，建國中學輔導主任吳怡君指出，據了解，該名男同學主要在交友部分不順利，至於是感情或人際關係問題，校方會在輔導後釐清。 吳怡君說，張姓男同學因交友不順心情不好，但細節部分會等學生康復回校後，再輔導詢問，未來會請家長協助幫忙，讓學生感覺到溫暖，避免類似情況再次發生。 自殺諮詢專線：0800-788995（24小時） 生命線：1995 張老師專線：1980 (中時 ) #輔導 #交友 #建中 #高一生 #墜樓 也許您會感興趣 推薦閱讀 港仙股騙局 台人投資血本無歸 04:092020/02/23 話題觀察 玩交友軟體換聯絡方式秒無感 過來人曝真相 09:182020/02/24 日常 三年前為留家鄉棄讀建中 基隆二信狂獲滿級分 15:462020/02/24 生活 北市14歲少年墜樓 摔落人行道不治 21:512020/02/24 社會 快樂開學日？北市12小時內2起國中生墜樓死亡 10:522020/02/25 社會 開學首日傳憾事 北市女國中生墜樓身亡 11:262020/02/25 社會 10年407獎牌 亞大躍升國際設計名校 04:102020/02/26 社會新聞 大樹男孩逆轉身體缺損 未來希望成為諮商心理師 10:452020/02/26 生活 孝順女高中生休學幫媽擺攤 疑精神狀況不穩墜樓身亡 14:232020/02/27 社會 建中驚傳15歲學生墜樓 原因釐清中 18:312020/02/27 社會 生活熱門新聞 從沒特價過！好市多廚房神器被秒殺 網：趕到現場都沒了 - 生活 離譜！王浩踢爆北市社會局囤11萬片口罩沒發出 - 生活 劉真恐考慮拔管？醫：代表有好轉 - 生活 被楊志良嗆不適合當總統 馬英九笑回9字全場傻眼 - 生活 大甲媽祖遶境為何不能停？醫師揭背後原因 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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