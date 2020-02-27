台北市立建國中學27日下午5點驚傳一名15歲張姓高一生，從校內2樓摔下，救護人員到場張姓同學仍有意識，並已送往醫院救治，建國中學輔導主任吳怡君指出，據了解，該名男同學主要在交友部分不順利，至於是感情或人際關係問題，校方會在輔導後釐清。

吳怡君說，張姓男同學因交友不順心情不好，但細節部分會等學生康復回校後，再輔導詢問，未來會請家長協助幫忙，讓學生感覺到溫暖，避免類似情況再次發生。

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(中時 )