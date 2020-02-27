金融服務公司德維爾(deVere Group)的執行長奈傑爾·格林（Nigel Green）週三表示，新冠肺炎對主要供應鏈和支出行為的打擊，正將世界推向今年的「全球衰退邊緣」。

格林補充說，週一和周二的重大拋售以及爆發帶來的長期經濟風險使投資者「措手不及」。格林警告說，這種病毒的影響只會加劇中美貿易緊張局勢，製造業下滑以及主要經濟體增長放緩的持久風險，並補充說投資者應該開始保護自己的財富。

格林說：「投資者對新冠肺炎的嚴重和深遠的經濟後果大為措手不及。」 「顯然，這將打擊全球供應鏈，全球經濟，甚至最終影響政府。」

德維爾預計，隨著感染速度加快或減弱，市場將在未來幾週內表現出「緊張不安」。Cboe的VIX指數衡量了廣泛的市場波動，在周一和周二的交易時段內飆升至2018年12月以來的最高水平。10年期和30年期美國國債的收益率跌至紀錄低位，因為投資者急於尋求拋售的擔保。黃金是那些押注股票下跌的傳統避險和對沖押注，創下了七年來的新高。

格林說，疫情爆發的時機也使其自身加劇了其他經濟風險。在貿易障礙和製造業放緩的背景下，已開發經濟體已經開始放緩。關鍵的衰退指標呈紅色閃爍，分析師開始質疑歷史悠久的經濟擴張是否即將結束。格林說，一旦加入了其他一系列下行風險，該病毒可能成為牛市棺材中的釘子。

格林說：「它們可以共同將世界推向今年全球衰退的邊緣。」 「儘管我有信心，我們將在2020年狹義地避免全球經濟衰退，但沒人能準確預測未來-正如我們所看到的新冠肺炎，我們錯誤地認為市場主要限於大陸。」

(中時電子報)