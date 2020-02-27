小薰27日過31歲生日，工作行程滿檔的她，前一晚欣賞去年拍攝的驚悚靈異劇《76号恐怖書店》內部試片。她笑稱這是「最驚嚇的一次生日」，有好幾場戲都被嚇得說不出話，心有餘悸的她隨後在張書偉、饒星星等好友簇擁下提前慶生，許下今年最大願望「希望爸爸的身體健康，沒有病痛」，她說，自從母親生病過世，她就不忍心看到也無法承受家中長輩遭受病魔襲擊。

好友為小薰提前慶生。（七十六号原子提供）

小薰想起最難忘的生日禮物是前年，當時媽媽生病住院，但還未檢查出是癌症末期，她生日那天，媽媽在病房內傳簡訊給她：「媽媽這幾天身體不好，等媽媽身體好了！就煮一桌你愛吃的菜，幫妳補辦生日喔！生日快樂！」不過她後來因換手機，這段訊息就不見了，「我很後悔當時怎麼沒有截圖下來，如果當時有截圖的話，現在應該每看一次就會哭一次」，但那則訊息已被視為她最珍貴的禮物，記在腦海。

今年是她與鄭人碩正式交往後的第一個生日，去年鄭人碩生日時她特別買了一雙要價2萬的限量喬丹鞋送他，至於她會收到什麼禮物，她笑答：「會收到什麼禮物，那要問送禮的人了。」小薰也大誇鄭人碩在《76号恐怖書店》中的表演頗有層次，「詭異的神情詮釋得很棒」。

小薰生日一定要吃生日蛋糕。（七十六号原子提供）

原來兩人在《76号恐怖書店》分別演出不同單元，該劇是由《租屋》、《計程車》、《飢餓》、《捉迷藏》四部短片所組成的系列作品，鄭人碩參與《飢餓》演出，小薰則主演《租屋》，兩人算是隔空同台。昨晚首次看到四部完整作品的小薰表示恐怖尺度簡直破表，包括看到自己演出的《租屋》後不禁想對獨居的單身女生說「一個人租屋獨居真的要特別小心。」

《76号恐怖書店》為「七十六号原子」推動的驚悚、奇幻、懸疑、恐怖類型影視系列，第一季改編自網路小說《恐懼罐頭》，集結包括《計程車》、《租屋》、《捉迷藏》、《飢餓》等四部短片，目前訂於3/15起每周日於myVideo影音隨看陸續推出。

(中時 )