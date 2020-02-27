呂昭炫終身都在吉他演奏、教學與創作中度過。(台灣吉他學會提供)

自16歲起自學吉他，一生與吉他為伍的已故吉他演奏家呂昭炫，為台灣音樂史上第一位吉他演奏家及作曲家，作品眾多的他，創作能量可說是源源不絕。他的媳婦洪錦珠表示，對呂昭炫來說，生活有太多可化為音樂的題材，喝點小酒後，靈感更加豐沛，常急忙拿起手邊紙巾記下樂符，是位對音樂與吉他充滿熱情的音樂家。

洪錦珠表示，「公公曾說他連在睡夢中，都有音符在他的腦袋流竄。我想這就是天才吧，但他也是一位對作品有高度要求的人，多半時間都在修改樂曲，在還沒修改完成前，絕對不會公開。」

1929年出生的呂昭炫，16歲在家中發現一把破舊的吉他，自此沉醉在吉他世界中，自己創作、演奏外，也教人彈吉他，更成為台灣首位代表前往日本參與第21屆世界吉他演奏會議的代表，發表作品《楊柳》及《故鄉》。

洪錦珠表示，呂昭炫最喜歡的音色是吉他，生前總喜歡想像「如果我的創作，讓其他樂器來演奏又會是怎麼樣呢？」不料讓吉他以外的樂器演繹創作的心願變成遺願，在他過世一年後，家人特別為他舉辦專場音樂會「歌詠自然，吟唱回憶-台灣吉他詩人呂昭炫作品管弦樂音樂會」，由長榮交響樂團演奏呂昭炫一生的經典創作，一圓他的夢想。

洪錦珠表示，音樂會的熱烈迴響，促使家人們在近日決定推出收錄音樂會全部曲目，共含24首歌曲的CD及DVD，讓呂昭炫的經典創作更能廣為流傳，也讓更多人一同欣賞好音樂。

《歌詠自然，吟唱回憶-台灣吉他詩人呂昭炫作品管弦樂音樂會》CD及DVD現正發售中，詳情可洽五大唱片、佳佳唱片。

(中時 )