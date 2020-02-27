新冠肺炎疫情在全球肆虐，大陸眼科醫師李文亮因為率先向外界批露疫情而被稱為「疫情吹哨人」，最後卻不幸染病逝世，這在台灣引起熱烈討論。事實上，台灣過去在SARS期間就曾有過「李文亮們」，就盼台灣也不會再有「李文亮們」的出現。

根據《多維新聞》報導，台灣雖在2003年4月前就出現SARS疫情，但並未有本地感染，直到4月9日一名和平醫院的洗衣工曹婦，因身體不適至診所就醫，當時和平醫院醫師林榮第懷疑她已染上SARS而將她轉至急診室檢查，並通報給疾管局。

儘管和平醫院的病毒採集結果為陽性，但因為曹婦未有出境紀錄、台灣也未有本土感染案例，雖然之兩次的採集結果也呈陽性，專家委員還是未在第一時間把她列入病歷，導致院內人員資訊不足，未做好防護措施，導致後來和平醫院院內發生交叉感染的慘況。

當時負責SARS個案篩檢的台北昆陽實驗室首席科學家蘇益仁就已強烈懷疑曹婦為台灣首起本土SARS個案，雖然據理力爭，但最後他在第二次的專家會議上，依舊遭委員會以「曹女無出境紀錄」為由駁回。

2003年4月24日中央與台北市政府宣布和平醫院封院，要900多位醫護返院隔離，200多位住院病患集中治療，總共1200人被關在院內，期間有150人在院內感染SARS，35人因此病逝。

在和平醫院封院前，4月20日台灣當局還舉辦了全球第一場SARS國際研討會，由於院內疫情未公開，台灣還保有「零死亡、零輸出、零社區感染」的 SARS紀錄，當時當局還引以為傲，導致部分醫院為了維持紀錄選擇隱匿病情，引爆了和平醫院最嚴重的院內感染。

蘇益仁曾在過去提到，委員會17名代表都不相信篩檢結果，一味依照WHO的標準「曾前往大陸或香港疫區才能被判定為SARS病例」，把曹婦排除。蘇益仁曾無奈表示，「臺灣不是WHO成員，但我們的人最遵守WHO的指引」。

蘇益仁也曾致電過當時的台北市衛生局局長，盼能注意到首例SARS本土個案，但無論地方或中央都無人重視。

蘇益仁雖未如李文亮受到任何訓誡，也未因SARS喪命。但和平醫院內的員工卻因為官僚態度，導致有近半數的醫護病倒，甚至護理長陳靜秋染病後還苦撐並工作3天，半個月後不幸病逝，成為全台首位因院內感染去世的醫護人員。

(中時電子報)