外貿協會南港台灣精品館27日改裝重開幕，貿協秘書長葉明水指出，今年南港台灣精品館突破空間侷限，首度運用「VR虛擬實境技術及3D建模」，打造「數位台灣精品館」，提供身歷其境般的體驗，且可一站展出418件所有得獎產品，包括過去因體積龐大而無法在此展出的機械等產品。

葉明水說，近期疫情影響多場國際展覽出展，數位台灣精品館成為推廣台灣產品的另一解方。

經濟部國際貿易局指出，台灣精品獎已經推動28個年頭，今年自3月16日起，第29屆台灣精品選拔亦將開放報名，鼓勵台灣企業踴躍到台灣精品官網報名，政府也將盡全力支持得獎企業於海內外宣傳拓銷，葉明水同時現場示範明躍國際的拳擊腳踏車，透過腳踏車及拳擊運動結合的創新器材，值得大家來體驗。

此外，他也推薦英霸的3D智慧音效引擎，透過音訊演算法，智慧音效引擎能在周圍算出一個虛擬的球型音場，播放家庭劇院般的音效；葉明水說，台灣精品品牌新標語為「創新台灣、精彩世界」，意思是期望產品的研發、設計、品質及行銷各方面都能不斷創新，為人們的生活帶來更多美好、帶給使用者更高的價值感。

(工商 )