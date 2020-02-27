台中火力發電廠去年1月26日起至11月28日止的總生煤使用量，被認定超過1,104萬公噸，遭台中市環保局裁罰300萬元的行政處分，台電提起訴願，台中市訴願審議委員會27日開會審議，基於環保局以近年中火生煤使用最大量1,839萬公噸為基準，計算中火應於今年1月26日前，減少生煤使用量至1,104萬公噸，並無不當，最終決議「訴願駁回」。台中市訴願委員會決議駁回台電訴願，台電若不服，可再提行政訴訟，將由行政法院受理。

台中市訴願委員會27日在市府召開，出席委員共有10名，除法制局長李善植、副局長張本松外，其餘委員為大學教授、律師及專家學者，等於超過五分之四都是外聘委員，具有專業與超然獨立性。

台中市法制局指出，台中市生煤自治條例所載明的文字為減少生煤「使用量」，而非「許可量」，因此，減少基準應以「實際使用量」作判斷，環保局以近年來，中火生煤使用最大量1,839萬公噸為基準，計算中火應於今年1月26日前，減少生煤使用量至1,104萬公噸，應屬有據。

另外，台中市環保局2017年11月核發給中火的操作許可證及生煤使用許可證，也均有記載「生煤管制自治條例公布日起4年內減少生煤使用量百分之四十」，台電自始至終均未提出異議，其內容有構成要件效力，可見台電對於許可證上的管制規定，知之甚詳，並受其拘束。

對於環保署近日函文撤銷市府對台電所作出的行政處分，法制局強調，根據地方制度法及行政院環保署組織條例規定，環保署若認直轄市政府行政處分違法，應報請行政院予以撤銷，因此，環保署25日發函撤銷環保局對中火的行政處分，有違反行政程序法之虞。

此外，市府要求中火4年減少生煤使用量四成，去年11月底卻收到環保署函文，告知中火燃煤許可量得放寬10％。法制局也指出，市府減煤四成，是以中火生煤「使用量」作為判斷基準，與環保署根據許可證管理辦法所規定的「許可條件或數值」，得有百分之十容許差值無關。

台中市法制局也說，參考行政院環保署2016年2月16日環署空字第1050008078號函釋意旨，生煤年使用量，屬於可控制條件，不受量測儀器或設備本身誤差而有所變動，解釋上也無所謂「容許差值」用語。因此，台中市訴願委員會開會決議駁回台電的訴願。

(工商 )