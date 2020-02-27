臺灣企銀為積極衝刺房貸市占率，接連推出新優惠，繼年前針對中小企業主、臺灣企銀薪轉戶及首購族等客群，推出「真優貸」優惠房貸，今年起新推出「鑫滿意築」優惠房貸，強攻公教員工及年收入50萬元以上優質客戶的房屋貸款，年利率最優惠可至1.56％。

臺灣企銀主管指出，今年起除積極爭取優質土建融貸款案件的整批分戶貸款外，日前再推出「鑫滿意築」優惠房貸，目標客群鎖定中央及地方政府各機關、公立學校與公營事業機構編制內員工，以及年收入50萬元以上等優質客戶，希望藉由擴大目標客群拓展房貸業務，提高市占率、增加營收。

另一方面，考量房貸壽險可以讓借款人的資產得到保全，達到留愛不留債的精神，今年的房貸業務也希望能協助借款人透過房貸壽險做好房貸風險移轉的規劃，因為貸款期間意外傷害事故總是無法事先預知，例如黑鷹直升機失事殉職者其中一位成員，生前向臺灣企銀申請房貸時就同時購買房貸壽險，殉職時房貸餘額還有數百萬元，就是透過房貸壽險的保險理賠來清償剩餘的房貸。

臺灣企銀主管分析，現在金融同業之間的價格競爭激烈，而房貸業務利率最低還有1.56％，收益比企金放款還好，所以今年將積極衝刺房貸業務，並透過房貸壽險提供客戶完整的購屋貸款保障。

據了解，目前臺灣企銀屬銀行法72-2放款比率約在27％左右，尚有空間可以衝刺房貸業務，未來臺灣企銀將視成長情形，適時調整放款結構。

(工商 )