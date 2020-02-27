大陸中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組27日召開會議，由國務院總理、小組組長李克強主持，而會議中指出，要加大重症患者救治力度，並從全國調度集結醫療設備、專業人才至湖北、武漢等最需要的地方，力求降低病亡率。

大陸央視報導，大陸中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組27日會議指出，按照中央應對疫情工作領導小組部署，加大重症患者救治力度，降低病亡率，保障湖北和武漢生活必需品供應，細化重點人群疫情防控措施，加強國際合作，拓展防控形勢積極向好態勢。會議指出，加強重症患者救治是當前防控突出重點。要指導督促湖北和武漢加快解決醫療力量人崗不匹配等問題，把專家調配到最需要的崗位，抓緊從全國調集體外膜肺氧合機等設備，降低病亡率。進一步做好湖北和武漢生活必需品保供，確保糧油肉、菜蛋果等供應充足。湖北和武漢要把做好「最後一公里」配送作為社區防控重要工作，確保居民包括外地滯留人員基本生活。

此外，會議中也強調，要進一步落實分區分級防控。落實企事業單位復工復產疫情防控指南，細化老年人、兒童等重點人群疫情防控措施。大中小學、幼兒園等開學開園時間原則上繼續推遲。同樣在27日，大陸教育部也宣布，全國高等教育自學考試延期。

(工商 )