高雄巿長韓國瑜27日透過臉書宣布，與影音平台合作，即起至6月底、3月底，高雄巿民可以專屬序號免費看劇、聽歌。韓國瑜也說，天團5566到高雄巨蛋的演唱會雖然因疫情延後，但感謝friDay影音在防疫期間攜手合作。

韓國瑜臉書貼文表示，天團5566原定3月初要到高雄巨蛋演出，但因應新冠肺炎的防疫升級，以及歌迷的健康、安全著想，主辦單位經過多次協商會議，決定宣布延後演出。希望疫情較趨緩後，對方還是可以同樣選擇高雄開唱。

話鋒一轉他提到，friDay影音和高雄市政府合作，提供了2個免費防疫序號， 只要輸入專屬的防疫序號，就可以在家免費看影劇、免費聽音樂，他謝謝friDay影音的協助，政府、企業、民間攜手合作，共體時艱、度過難關。

高雄市民專屬免費看劇序號：kcg20，即起至6月30日可以上線兌換，除了標記「單片」的影片，這段期間憑序號可收看約萬部影劇。免費聽歌序號：KHC2020則至3月31日止。

(中時 )