今天（27日）下午，浙江麗水醫院裡的最後3名新冠肺炎確診患者，經過醫療救治專家組會診，一致認為達到國家衛生健康委新冠肺炎確診病例出院標準，准許出院，讓麗水的新冠肺炎患者出院率達100％，為浙江省首個住院確診病例清零的地級市。

截至目前為止，麗水市確診病患17例，從2月8日到26日，已連續19日無新增確診病例。

(旺報 )