浙江麗水最後3名新冠肺炎確診患者出院 實現疫情清零 20:052020/02/27 旺報 廖慧娟 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 浙江麗水最後3名新冠肺炎確診患者出院。（取自新浪微博＠浙江之聲） Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天（27日）下午，浙江麗水醫院裡的最後3名新冠肺炎確診患者，經過醫療救治專家組會診，一致認為達到國家衛生健康委新冠肺炎確診病例出院標準，准許出院，讓麗水的新冠肺炎患者出院率達100％，為浙江省首個住院確診病例清零的地級市。 截至目前為止，麗水市確診病患17例，從2月8日到26日，已連續19日無新增確診病例。 (旺報 ) #新冠肺炎 #肺炎 #新冠 #麗水 #患者 也許您會感興趣 推薦閱讀 社區傳播病例暴增 我升高旅遊疫情建議！日韓列二級警示 不排除邊境管制 04:102020/02/23 生活新聞 世衛：陸有效控制疫情 新冠非全球性流行病 08:312020/02/25 兩岸 日本熊本再增1例新冠肺炎 由護士女兒傳染 18:342020/02/25 國際 日本電通因員工感染緊急採取因應對策 18:502020/02/25 國際 用酒精防疫也要防火 陽光基金會提3不原則 11:462020/02/26 生活 最早新冠肺炎確診病例 武漢官方：2019年12月8 日 17:172020/02/26 兩岸 甘肅推廣中醫院防治新冠肺炎 藏醫藥加入一線防疫 21:242020/02/26 兩岸 新冠肺炎衝擊觀光產業 業者向中市府提出3大訴求 11:232020/02/27 生活 防新冠肺炎 國道馬拉松延期 16:202020/02/27 生活 朱澤民：紓困預算將使國民所得微增0.08％ 17:222020/02/27 政治 兩岸熱門新聞 義大利為何疫情大爆發？蘇煥智：關鍵是溫州 - 兩岸 湖北台辦：提議華航東航共同執飛 台拒絕 - 時政 - 旺報 訊息太亂？鍾南山全解析：一次看懂新冠肺炎 - 兩岸 陸男上網辱罵鍾南山 遭拘留15天 - 兩岸 東京奧運因疫情停辦會如何？旅台日人：鼠定了 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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