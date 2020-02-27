新冠肺炎疫情持續延燒，嚴重衝擊桃園機場營運，旅客量從農曆年後一路下殺，26日更減至2萬5千人次，相較於去年同期11萬人次，旅客量僅剩2成左右。

機場公司統計，去年旅運量突破4600萬人次，單日最高運量曾超過16萬人次，雙雙創下歷史紀錄；原本業界紛紛看好今年旅客數將再創新高，不料新冠肺炎疫情爆發後，國際航班大幅縮水，就連國籍航空倚賴甚深的兩岸及日韓航班，都已經「砍到見骨」，例如27日往返韓國的班機，從原本的47班驟減為10班，即使有些航班換飛較小型的客機，機上乘客也只有三三兩兩。

面對SARS以來最慘重的災情，航空業者無不咬牙苦撐；據了解，今年初每日航班平均都有7百多架次，而27日僅有4百多架次，只剩6成航班。相較於2003年5月SARS疫情高峰期間，桃機旅客量平均每日僅剩7、8千人，業者擔心，如果疫情不見好轉，恐怕會重現當年的夢靨。

(中時 )