新冠肺炎疫情讓會展業慘兮兮！剛宣布4月國際汽配展延期的外貿協會，今天估計旗下世貿、南港等三館今年營業額恐掉4到5億，縮水1到2成，員工已開始擔心明年年終獎金會縮水。

貿協目前手上有世貿一館、南港展覽中心一館、二館等3個展覽會場，每年合計營收在50億到60億左右。不過面臨肺炎疫情衝擊，陸續已經有演唱會、活動、展覽宣布取消或延後。

貿協秘書長葉明水直言，會展產業是除觀光外，疫情衝擊最大產業，展覽延期、活動取消等，讓營業額少了1到2成。底下3個館平均1個館估計約損失1到2億，合計今年年度目標營業額會少4到5億左右。

根據貿協統計，2月的台北國際書展及電玩展已分別延至5月及6月，3月的台北國際烘焙展及智慧城市展則延至7月辦理，4月的安全科技應用博覽會甚至取消。貿協自己主辦的台北國際自行車展及體育用品展改推縮小版，並延期至5月外，汽車零配件展及扣件展則延至10月。高雄展覽部分，4月扣件展移至10月，遊艇展則是延期，檔期待定，以上還不包括像是歌手演唱會取消等。

至於每年焦點COMPUTEX(台北國際電腦展)目前仍預計5月底舉舉行，但葉強調，還是會視疫情狀況隨時檢討。去年COMPUTEX 2019 有1685家廠商參加、使用5508 個攤位。5天展期吸引171 國 4.2萬名海外買主到訪。

今天貿協位在南港一館的「台灣精品館」改裝重新開幕，首度運用「VR虛擬實境技術及3D建擬」打造「數位台灣品館」，提供身歷其境體驗。葉明水強調，因應疫情展覽延期衝擊商機，數位行銷將是今年推動重點，會多利用3D、VR展示、視訊會議做行銷，讓台灣商品可以賣出去。

(中時 )