韓國新冠肺炎疫情急速擴散，韓國央（銀）行卻未如外界預期降息，27日仍宣布維持現行利率水準不變。但基於疫情已衝擊出口和內需，韓銀下調今年經濟成長預估，且持續面臨降息壓力。

韓銀周四公布最新貨幣決策，出乎意料讓基準利率續留在1.25％，接受《路透》訪調的26位經濟師中，僅10位預期韓銀會做此決定。韓銀曾在去年7月、10月調降利率。

儘管韓銀選擇按兵不動，仍不忘持續評估新冠病毒疫情威脅，包括供應鏈斷鏈、需求疲軟、經濟成長減速。韓銀另決定向商業銀行提供特別低利貸款，以利受疫情打擊的本土企業取得融資。

鑑於出口與國內消費放緩，韓銀同時下修經濟展望，預估今年韓國GDP成長率2.1％，低於去年11月估值2.3％。連同高盛在內的十餘家券商更悲觀，預測韓國今年成長率比去年的2％還差，去年寫下全球金融危機以來最糟紀錄。

韓國央行總裁李柱烈在決策發布後，透過韓銀YouTube頻道舉行記者會，他警告隨著國內新冠肺炎疫情升溫，「消費已見緊縮，觀光和餐飲業首當其衝」，今年第1季GDP恐出現萎縮。

韓銀周四的貨幣決策雖偏向謹慎保守，部分分析師仍預期韓國會朝向擴大寬鬆。

星展銀行經濟學家馬鐵映（Tieying Ma）表示：「展望未來，我們預估韓銀會在4月例會降息1碼，基準利率砍到1％。」他認為，屆時新冠病毒疫情對韓國經濟的衝擊將更顯著。

(工商 )