5G飆高速、中華電信27日宣布，透過在防疫隔離區布建5G+Mesh Wi-Fi網路，5G手機極速已測得可達1.4Gbps的新里程碑。

新型冠肺炎疫情爆發以來，中華電信自農曆春節開始，扛起防疫隔離區通信設備建設重責大任，包括施作固網寬頻、Wi-Fi、行動基地台優化，即時派工處理障礙等，確保疾管及醫療單位通信品質。

透過在隔離區週邊布建5G 大頻寬大容量基地台（AAU：Active Antenna Unit），運用5G黃金頻譜3.5GHz頻段迅速提供隔離區5G涵蓋，以及在隔離區室內布署中華電信家用4x4MIMO Mesh AP，就能啟動Mesh Wi-Fi自組網的功能，達到室內無死角Wi-Fi全覆蓋與自動漫遊服務。經過測試，在5G＋Mesh Wi-Fi提供的上網環境下，5G手機極速已可測得1.4Gbps，Wi-Fi上網極速達586Mbps，如同5G極速同樣高效率。

中華電信執行副總經理林國豐表示，區內5G訊號涵蓋，從5G AAU裝設至室內Mesh AP進場布建，到建設完畢效能調校只花了1天時間，機動又快速，檢疫者在隔離區內可以享有通信暢通無阻，如同在家般寬頻上網服務，人隔心不隔，紓解受隔離者的壓力。

後續中華電信將持續關注疫情發展、防疫需要，適時推出5G遠端視訊，提供遠端醫療服務，在隔離區內架設5G遠端視訊系統，協助醫療人員透由視訊了解檢疫者健康狀況，在人員不接觸情況下，進行診斷、體溫量測讀值等工作，減少接觸風險，提高隔離檢疫成效。

為支援防疫隔離區通信設備建設，第一時間配合施作固網寬頻、Wi-Fi、4G/3G行動網路的建設和品質改善工作，全力動員協助政府防疫。

(工商 )