曾準確預測過網路泡沫破滅、金融海嘯的價值投資大師、橡樹資本(Oaktree Capital) 創辦人霍華•馬克斯(Howard Marks)近日表示，近來受到新冠肺炎疫情影響，導致美股24日起連3日總計暴跌2,000點，雖然有許多個股遭到無差別拋售，但仍看不到可以進場便宜標的。

美股26日開高走低，終場下跌123.77點，收在26,957.59點，近幾日跌勢幾乎吐回從2019年10月下旬以來的美股漲幅。

據CNBC報導，馬克斯接受專訪時提到，他目前仍不知道疫情對於市場的風險為何，但美股周一重挫的走勢，是投資人情緒轉變的拐點，投資人開始對經濟前景感到悲觀，原本在一、兩周前，市場還認為經濟可以繼續穩定成長，然而疫情整個炸鍋，歐美投資人才意識到事情的嚴重性。

不過，馬克斯認為，美股仍比歷史水平還高，也不確定新冠肺炎的影響是什麼，他也重申前幾個月的論調，就是對於現在的市場，留也害怕，不留也害怕，現在實在是看不出來有什麼便宜的標的進場接手，只能在每個資產類別當中，尋找相對較具有吸引力的投資標的。

據Zero Hedge報導，野村證券分析師Maasanari Takada近期發表的研究報告指出，從該公司分析的全球股市信心指數來看，疫情爆發已經讓許多投資人開始預期，未來可能在市場發生的災難。

Maasanari Takada表示，從去年秋季以來，市場的信心持續提升，這與全球經濟信心的變化成正比，然而，只要利空消息一出，信心指數也會跟著下墜。

(中時電子報)