在低房價基期與商圈效益影響下，台中市海線房市動能強勁，吸引不少北部建商前進海線推案，包括在該區域造鎮，已見豐碩成果的遠雄建設，還有長虹、聯悅建設等，台中市在地建商如富宇、鴻山、鴻豫、昇祐等建設公司，也有新案推出，獲購屋者青睞。

日商三井集團在海線地區營運的商場 OUTLET PARK，創下高業績，加碼推出「三井OUTLET PARK」二期的重大投資，日商來台中投資，擴大到商場、餐飲消費、機械器具產業為主要投資標的，顯見日商對台中市場發展潛力與消費潛能極具信心，海線地區在民生、交通與投資等多重利多驅動下，房市熱度持續增溫。

長期深耕海線的建商表示，海線地區房市等了40年，終於等到開發與投資的機會，盡管該區目前房價仍在1字頭附近徘徊，但大型日商投資搶進、清泉崗機場擴建、捷運藍線興建等利多發酵，台中港國際海港加持，後市發展可期，將有望循著淡海新市鎮、林口新市鎮的軌跡，快速攀升。

「遠雄之星」行銷經理錢儀峯說，遠雄建設自2014年起前進台中港特區，幾年觀察下來可發現，造鎮規模超乎預期、交屋已達兩千餘戶，帶動區內人口增長，商圈需求大幅增加，人口紅利初步湧現，店面詢問度倍增。

此外，「遠雄之星」系列建案符合剛需市場所需，幾乎每周都有成交，光是1月份總成交量已超過2億元。

1字頭的房價，規畫與品質物超所值，「遠雄之星7」主打安縵日式美學親子公設，用世界級規劃量身打造，讓住戶不用花大錢也能享受；潛銷中的「遠雄之星8」以主題渡假式頂級運動宅為特色，搭配三優勢「低單」、「低總」、「高CP值」成功吸引購屋族群進場，也是不少在地客選擇換屋的建案。

同樣看好台中海線房市的北部建商長虹推出「天擎」建案，聯悅建設近期預告將推出二期「馥」，在清水區推案的富宇建設「中興街案」，品牌力獲口碑，也是區域的地標級的亮點建案。

(中時 )