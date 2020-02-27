公視奇幻劇《妖怪人間》男女主角石知田、連俞涵27日分享拍攝趣事，同是射手座的兩人，頻率相近，喜歡的東西也滿像，都愛看書甚至還看了同一本書，所以一拍即合。連俞涵透露，她從沒拍片時笑場，「他是第一個人！」

連俞涵（右）石知田主演公視《妖怪人間》。（公視提供）

連俞涵說，當時兩人正在準備要進入拍攝狀態，「就是我們互相看到了演員要變身進入角色的瞬間，那是一種儀式感的東西，所以當下突然很害羞，有一種被看穿、很赤裸的感覺。他是第一個讓我笑場的男生」。她還透露，客串《遺憾拼圖》時就注意到石知田等戲時，手裡都拿著書在閱讀，便對他留下印象，合作《妖怪人間》後，曾合體拍攝MV，當時在書店開拍，「拍完後我買了他推薦的武俠書籍」。

石知田劇裡飾演「特殊住民協調處」文書記錄員，記錄和掌握與妖怪的溝通技巧，必須具有理解人類與妖怪共存世界價值的同理心，連俞涵則是地表最正的妖怪醫生，除傷口上的治療外，還肩負妖怪與人類溝通的使命。石知田透露有一場在森林拍攝的戲，他一抬頭，發現劇中要去送公文的連俞涵竟一改劇中造型，穿著低胸OL裝還露出鎖骨，讓他驚呆，心想：「平常很Man的她怎麼會這樣穿，儼然是最正妖怪醫生送公文！」

連俞涵（右）主演公視《妖怪人間》。（公視提供）

由於這部戲有大量在綠幕前拍一場開車要煞車的戲，連俞涵認為，每個人心中的節奏不太一樣，笑說自己是慢半拍的人，因此拍完覺得很沮喪，在殺青酒時，還對導演道歉，導演喝茫時誇口，「我會用特效把妳每一個鏡頭救回來！」

石知田曝在拍攝過程中，有一位工作人員不慎受傷，連俞涵見狀專注地幫工作人員揉開瘀青，甚至拍片現場有人頭痛肚子痛或被蚊子咬，她就會立刻從隨身的百寶箱掏出東西來，「連俞涵的角色有療癒功能，她入戲到看到什麼都想幫助療癒對方。」一次石知田熱到有點頭暈，連俞涵還拿出藥膏給他擦，讓石知田直呼她戲裡戲外都有療癒感，連俞涵也說自己私下也很能療癒朋友，邀請朋友到家裡吃飯，因她家有暖桌，兩人一吃完就很放鬆，像小丸子般直接往後倒在暖桌前睡著了，醒來才發現「怎麼天黑了」。

(中時 )