新冠肺炎疫情延燒，為避免院內感染，衛福部訂出醫事人員出國限制，今決定將社工人員納入。醫事司司長石崇良表示，原則上醫事及社工人員不得前往旅遊警示地區，除非獲得允許；醫事及社工人員若取消出國，不論什麼國家，都可獲補償；所有醫院員工若為防疫自願取消特休、婚假，則可延後1年。

石崇良表示，社工人員雖然不在法定醫事人員當中，但也和其他醫事人員共同提供照顧。經上午與全聯會、勞動部、工會代表討論，決定將社工人員納入適用對象。醫院內的醫事人員、社工人員，至6月底為止均禁止前往旅遊警示地區。若需前往第3級地區，需特別經過衛福部同意；前往第1、2級地區，則需取得醫院同意。

雖然限制前往的國家、地區均為旅遊警示區，但石崇良表示，若醫院醫事人員、社工人員，基於防疫考量，取消任何出國行程，不論國家，均可獲得全額補償。

因特休、婚假均有時間限制，經過討論，醫事司決定允許醫院內所有員工（不限醫事人員）延後特休、婚假的權利。石崇良強調，要休假者仍可請假，但若為防疫自願取消婚假、特休，則可延至疫情結束後1年補休。

多個基層工會今午至疾管署表達抗議，台北市醫師職業工會醫師陳秉暉表示，醫護人員報准才能出國，等同授權讓醫院管制長期過勞的醫護休假，若醫院不准，好不容易累積的假都要自行吸收。此外，工會也質疑衛福部沒有法源依據。

對此，石崇良表示，適用的法律有很多條，將在最後的公告選擇出最適當的法律依據，補償機制的細節也仍在研訂中。至於休假，衛福部並沒有要管制，員工若要休，仍可照規定休假。

(中時 )