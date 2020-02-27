近日，以色列再對敘利亞發動空襲，敘利亞動用了俄製S-300、鎧甲S1(Pantir-S1)等防空系統，雖然有攔截到幾枚以色列飛彈，但是成效不佳，也沒有擊落任何以色列戰機。於是陸媒「新浪軍事」提議，應該改用大陸製造的紅旗系列，比如紅旗9型，應該會比俄羅斯S-300來的有效。

報導稱，在以色列幾次的戰機空襲之後，敘利亞防空部門使用的俄羅斯S-300、S-200、SA11和鎧甲-S1，幾乎被證明「完全無用」，以色列甚至沒有動用F-35匿蹤戰機，僅憑藉F16I，就能突破敘利亞的防空網，對敘利亞境內任何目標展開精確打擊。

以色列沒有阻失任何戰機，而大多數打擊目標也都遭到命中，敘利亞少數攔截成功的飛彈，也必須花費7枚防空飛彈才打到，總體表現不及格。

敘利亞軍方總結了俄羅斯防空系統的幾個致命問題：電子系統落後，使得抗干擾能力差；有效射程不如宣傳資料所說；自動化程度低，操作麻煩。

報導稱，S-300問世於1980年代，現在技術已經顯得落後了，更重要的是，在德國統一前，東德就有幾套S-300，因此在德國統一後，S-300性能早被北約得知。另外美國在1994年從白俄羅斯購買了該系統的關鍵部分，經過多次測試，還有幾個與美國有共同防禦關係的國家，包括如塞浦路斯、烏克蘭、希臘、埃及都有S-300，因此，美國的戰機當然不怕S-300。

相對的，中國大陸的武器，美國就所知不多了，使得改用陸製防空武器是較好的選擇。

陸製紅旗9型，外銷版稱為FD-2000，雖然外型也類似S-300S，但是雷達系統與電子設備是大陸改進的。(圖/網易軍事)

紅旗9型防空系統，配備了先進的搜索雷達和火控電子設備，並具有很高的自動化程度。雷達最大搜索距離超過120公里，追蹤戰鬥機的距離為90公里，能夠同時搜索100個空中目標，並標定其中的50個。

新浪軍聞表示，紅旗9型具有很強戰術保密性，以色列空軍尚未掌握紅旗9型的參數。

(中時電子報)