受到新冠肺炎疫情影響，全國大型活動紛紛停辦或延期，已舉辦逾30年的北台南家扶春季助學茶會活動，原訂於2月28日辦理，受疫情影響，今年決定停辦，本次566萬餘元之助學金，改由轉帳方式提供給受助學童家庭。

北台南家扶主任莊淑惠表示，每學期籌措的助學金皆會於茶會中邀請捐助者一起共同參與，除頒發助學金外也會邀請捐助者或自立青年分享，鼓勵兒少能更上進達到教育脫貧的目標。

原定2月28日辦理之北台南家扶「助學圓夢‧感恩有您」春季助學茶會活動取消後，320位高中職、大專學生的566萬餘元助學金，改由轉帳方式提供給受助學童家庭，讓學生在開學之際都能安心上學。

此外，3月預計再發放高職技職證照獎勵金64位及國中小560名學童，共計95萬元之獎助學金。

莊淑惠也強調，茶會頒發儀式雖然取消，但助學希望工程計畫則一定會繼續推行，期社會能繼續關注並支持家扶愛心義賣、助學竹筒、發票助學等，讓弱勢學子能藉由教育脫貧，開展新的人生。

(中時 )