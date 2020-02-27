新冠肺炎疫情延燒，樂桃航空表示為因應新型冠狀病毒疫情，3月1日起將減班、停飛部分航線，共計有4條航線、384班減班；11條航線、528班停飛。樂桃表示，購買以上異動航班的旅客可申請退款，或更改至其他同航線航班，皆不收取手續費。

樂桃航空取消的台灣航班，包括：桃園機場往返北海道、仙台、東京羽田、福岡，停飛時間依班號不同，北海道停至3月28日及29日，其他停至3月18日及19日；大阪往返高雄機場停飛至3月18日，東京成田機場及沖繩往返高雄機場，停飛至3月27日、28日。

桃園-大阪航線從每周28班減為7班，減班時間依班號不同，有減到3月18日、19日、28日的；桃園-東京成田與桃園-沖繩，從原本每周各21班減至每周各7班，其中飛成田航班依班號不同，減到3月18日、19日、27日、28日，往返沖繩航班則都減班至3月28日。

樂桃航空表示，購買以上異動航班的旅客可申請退款，或更改至其他同航線航班，退款或改票不收取手續費。

樂桃提供一覽表

＜停飛資訊＞

＜停飛資訊＞ 一覽表。(圖/樂桃提供)

＜減班資訊＞

＜減班資訊＞一覽表。(圖/樂桃提供)

(中時電子報)